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26 апреля, 16:56

Оставшимся без денег сотрудникам узбекской авиакомпании из РФ начали платить зарплаты

SHOT: Российским сотрудникам Air Samarkand начали выплачивать зарплаты

Узбекская Air Samarkand начала выплачивать оклады после информации о задержках зарплат российским сотрудникам. В настоящее время работники авиакомпании уже начали получать свои деньги, пишет SHOT.

В самой авиакомпании уточнили, что на сегодняшний день все долги погашены перед сокращёнными сотрудниками и теми, кто уволился по собственному желанию. Однако, несмотря на заявления руководства, в Air Samarkand остались сотрудники, которые по-прежнему жалуются на задержки с выплатами.

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Ранее сообщалось, что указанная узбекская авиакомпания кинула на зарплаты 75 пилотов и бортпроводников из России. Сотрудников сократили или вынудили уволиться, оставив без оклада. В 2023 году авиакомпания не могла начать полёты из-за отсутствия необходимых сертификатов, но ситуация не улучшилась и в 2024-м. Россияне были вынуждены голодать без средств к существованию.

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Telegram / Air Samarkand

Дарья Нарыкова
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