Узбекская авиакомпания кинула пилотов и бортпроводников из России, заставив их чуть ли не голодать
Авиакомпания Air Samarkand кинула на зарплаты 75 пилотов и бортпроводников из РФ
Бортпроводники Air Samarkand. Обложка © Telegram / Air Samarkand
Узбекская Air Samarkand кинула сотрудников из России, заставив их чуть ли не голодать. Недовольные граждане рассказали SHOT, что новый перевозчик изначально искал кадры — в частности, пилотов, бортпроводников и других сотрудников — исключительно из нашей страны. Соискателей заманивали высокой зарплатой, хорошими условиями, а также командировками в Турцию, Юго-Восточную Азию и другие интересные места.
Однако выяснилось, что авиакомпания не имеет необходимых для начала работы сертификатов, из-за чего большая часть сотрудников, отправившихся в республику ещё в мае 2023 года, несколько месяцев жила в гостинице. Всё это время сотрудникам то и дело задерживали зарплату, а начальство "кормило" их странными объяснениями и обещаниями, что скоро всё наладится. Уже тогда наши соотечественники почуяли неладное.
Первый полёт перевозчик выполнил лишь в декабре, и, несмотря на это, ситуация не улучшилась и в 2024 году: россиянам не платили зарплату, оставив буквально без средств к существованию, из-за чего они за день могли съесть всего одну самсу, а в отелях старались унести со шведских столов всё что можно.
В это же время авиакомпания сократила 45 граждан РФ, не выплатив им зарплаты за четыре месяца. Ещё 30 человек ушли по собственному желанию, также не получив оклады за 60 дней. Наши соотечественники даже жаловались в местную трудовую инспекцию и обращались в посольство, однако до сих пор не получили обещанные деньги.
Напомним, другой крайне некрасивый по отношению к людям авиационный инцидент недавно произошёл в Дубае, аэропорт которого прекратил работу из-за непогоды. Сотни россиян были вынуждены дожидаться возобновления рейсов прямо на территории воздушной гавани, так как перевозчик не предоставил им ни еды, ни жилья. Позднее людей начали постепенно вывозить на родину.