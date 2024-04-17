"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" приняли меры для вывоза пассажиров из Дубая
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" делают всё возможное для того, чтобы в самые кратчайшие сроки перевезти пассажиров из Дубая и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Сложности в работе аэропортов Дубая, произошедшие на фоне наводнения из-за ливня вечером во вторник, 16 апреля, к сожалению, сказались на регулярности полётов некоторых российских перевозчиков в ОАЭ и обратно. В частности, авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предпринимают необходимые меры для скорейшей перевозки пассажиров задержанных рейсов по маршруту Москва – Дубай – Москва", — говорится в публикации.
Напомним, 16 апреля Дубай накрыл мощный ливень, после которого весь мегаполис оказался затоплен, Life.ru публиковал эксклюзивные кадры внезапного наводнения. Разыгравшаяся стихия не обошла стороной и местный аэропорт: воды было столько, что гавань перестала быть воздушной, а её руководство пошло на вынужденную задержку рейсов. Посетители городских торговых центров буквально оказались закрыты внутри зданий — без возможности покинуть их своим ходом.
Life.ru