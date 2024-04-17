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17 апреля, 10:58

"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" приняли меры для вывоза пассажиров из Дубая

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" делают всё возможное для того, чтобы в самые кратчайшие сроки перевезти пассажиров из Дубая и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Сложности в работе аэропортов Дубая, произошедшие на фоне наводнения из-за ливня вечером во вторник, 16 апреля, к сожалению, сказались на регулярности полётов некоторых российских перевозчиков в ОАЭ и обратно. В частности, авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предпринимают необходимые меры для скорейшей перевозки пассажиров задержанных рейсов по маршруту Москва – Дубай – Москва", говорится в публикации.

Дети на полу, потоп на взлётной: Life.ru разведал обстановку в "адском лагере" с сотнями россиян в аэропорту Дубая
Дети на полу, потоп на взлётной: Life.ru разведал обстановку в "адском лагере" с сотнями россиян в аэропорту Дубая

Напомним, 16 апреля Дубай накрыл мощный ливень, после которого весь мегаполис оказался затоплен, Life.ru публиковал эксклюзивные кадры внезапного наводнения. Разыгравшаяся стихия не обошла стороной и местный аэропорт: воды было столько, что гавань перестала быть воздушной, а её руководство пошло на вынужденную задержку рейсов. Посетители городских торговых центров буквально оказались закрыты внутри зданий — без возможности покинуть их своим ходом.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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