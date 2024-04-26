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26 апреля, 17:44

Суд в ЮАР приговорил девять человек почти к 11 тысячам лет тюрьмы

В ЮАР суд приговорил девять человек к 10 939 годам тюрьмы за мошенничество

Суд вынес приговор на 10 939 лет заключения. Фото © Freepik / fabrikasimf

Суд вынес приговор на 10 939 лет заключения. Фото © Freepik / fabrikasimf

Суд в провинции Гаутенг в ЮАР приговорил девять человек к 10 939 годам лишения свободы по 391 пункту обвинения. Среди них: отмывание денег, мошенничество и подделка документов, сообщила южноафриканская полицейская служба.

На самом деле пунктов обвинения гораздо больше, среди других преступлений: помощь другому лицу в получении выгоды от незаконной деятельности, приобретение, владение или использование доходов от незаконной деятельности, нарушение закона о регистрации рождения и смерти, нарушение закона об идентификации, закона об адвокатах и закона о предотвращении и борьбе с коррупцией.

Двое из обвиняемых скончались, ещё двое выступали в суде в качестве свидетелей, добавила полицейская служба. Всего заведено 23 дела, ущерб по которым оценивается в почти 16 миллионов долларов.

IT-специалисты прогнозируют рост мошенничества из-за доступности ChatGPT
IT-специалисты прогнозируют рост мошенничества из-за доступности ChatGPT

Разного рода мошенники и шарлатаны есть не только в ЮАР. Ранее Life.ru рассказывал про "ясновидящую", которая обманула клиентку на 67 миллионов рублей.

Мирон Сидоров
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