Суд в ЮАР приговорил девять человек почти к 11 тысячам лет тюрьмы

Суд в провинции Гаутенг в ЮАР приговорил девять человек к 10 939 годам лишения свободы по 391 пункту обвинения. Среди них: отмывание денег, мошенничество и подделка документов, сообщила южноафриканская полицейская служба.

На самом деле пунктов обвинения гораздо больше, среди других преступлений: помощь другому лицу в получении выгоды от незаконной деятельности, приобретение, владение или использование доходов от незаконной деятельности, нарушение закона о регистрации рождения и смерти, нарушение закона об идентификации, закона об адвокатах и закона о предотвращении и борьбе с коррупцией.

Двое из обвиняемых скончались, ещё двое выступали в суде в качестве свидетелей, добавила полицейская служба. Всего заведено 23 дела, ущерб по которым оценивается в почти 16 миллионов долларов.