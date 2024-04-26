Байден признался, что после гибели жены и годовалой дочери в ДТП думал о суициде

Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, что думал о суициде после трагической гибели первой супруги и их дочери в автокатастрофе в 1972 году. Откровенное признание 81-летний американский лидер сделал в интервью американскому журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.

"Я действительно подумал о том, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы покончить с собой. На мгновение я подумал [об этом], но у меня было двое детей", — отметил Байден.

Он подчеркнул, что несмотря на мрачные мысли, он не собирался покончить с собой.

В декабре 1972 года, всего за несколько дней до Рождества, в автокатастрофе погибли первая жена Джо Байдена Нейлия и их годовалая дочь Наоми. Машина женщины врезалась в тягач с прицепом. В результате ДТП двое детей выжили: четырёхлетний Бо и трёхлетний Хантер тогда получили серьёзные травмы. Несмотря на попытки Байдена посадить в тюрьму водителя тягача, в столкновении так никто и не будет признан виновным. Возможно, перед аварией Нейлия отвлеклась на детей сзади, из-за чего влетела в другую машину.