Зеленский анонсировал формирование новых бригад ВСУ

Киевские власти формируют новые бригады Вооружённых сил Украины, однако нуждаются для их обеспечения в западной помощи. С соответствующим заявлением в обращении к участникам встречи контактной группы по оказанию военного содействия Незалежной в онлайн-формате выступил Владимир Зеленский.

"В данный момент мы формируем новые бригады, чтобы усилить наши позиции. Им нужна поддержка, так же как и бригадам, уже действующим на фронте", — заявил Зеленский, подчеркнув, что они крайне нуждаются в западном вооружении уже в настоящее время.

Также он в очередной раз предоставил так называемым западным союзникам Украины список оружия, в котором нуждаются ВСУ. В него вошли дальнобойные ракеты, в том числе ракеты Scalp и ATACMS, истребители-бомбардировщики F-16 и не менее семи комплексов противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним.