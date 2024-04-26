Зеленский анонсировал формирование новых бригад ВСУ
Зеленский заявил, что Киев формирует новые бригады ВСУ, но ждёт помощи от Запада
Киевские власти формируют новые бригады Вооружённых сил Украины, однако нуждаются для их обеспечения в западной помощи. С соответствующим заявлением в обращении к участникам встречи контактной группы по оказанию военного содействия Незалежной в онлайн-формате выступил Владимир Зеленский.
"В данный момент мы формируем новые бригады, чтобы усилить наши позиции. Им нужна поддержка, так же как и бригадам, уже действующим на фронте", — заявил Зеленский, подчеркнув, что они крайне нуждаются в западном вооружении уже в настоящее время.
Также он в очередной раз предоставил так называемым западным союзникам Украины список оружия, в котором нуждаются ВСУ. В него вошли дальнобойные ракеты, в том числе ракеты Scalp и ATACMS, истребители-бомбардировщики F-16 и не менее семи комплексов противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним.
Ранее Life.ru писал, что администрация Соединённых Штатов готовится заключить с американскими фирмами контракты на сумму шесть миллиардов долларов на отправку вооружений для киевского режима. Зарубежные средства массовой информации сообщали, что таким образом Белый дом вносит последние штрихи в один из крупнейших проектов помощи Украине.
Telegram / Zelenskiy / Official