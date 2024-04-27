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26 апреля, 23:19

Полиция Бразилии проверяет информацию о бомбе в Посольстве России

Correo Brasiliense: Полиция проверяет данные о бомбе в Посольстве РФ в Бразилии

В городе Бразилиа военная полиция проверяет поступившие сведения о взрывном устройстве, заложенном в российском посольстве. Сейчас к месту дипломатического представительства выдвинулись правоохранители, а также сапёры.

Как пишет газета Correio Braziliense, информацию о заложенной в посольстве бомбе передал полицейским некий иностранный гражданин. Само российское диппредставительство эту ситуацию пока не комментировало.

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В начале года в российское посольство в греческих Афинах прислали пакет с неизвестным белым порошком. К зданию в срочном порядке прибыли сотрудники полиции и эвакуировали сотрудников. Пакет с содержимым был направлен на экспертизу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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