Полиция Бразилии проверяет информацию о бомбе в Посольстве России

В городе Бразилиа военная полиция проверяет поступившие сведения о взрывном устройстве, заложенном в российском посольстве. Сейчас к месту дипломатического представительства выдвинулись правоохранители, а также сапёры.

Как пишет газета Correio Braziliense, информацию о заложенной в посольстве бомбе передал полицейским некий иностранный гражданин. Само российское диппредставительство эту ситуацию пока не комментировало.