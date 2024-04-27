Несколько мощных торнадо обрушились на штат Небраска и превратили дома в руины

В США несколько мощнейших торнадо обрушились на штат Небраска. Как передаёт CBS News, они сносят дома, рушат деревья и вырывают металлические ограждения из асфальта.

Журналисты сообщают, что сейчас стихия движется в сторону городов Линкольн и Омаха. В настоящее время сведений о пострадавших нет, однако есть информация, что этот ураган стал самым мощным за последние годы. Стоит отметить, что пользователи социальных сетей предоставили видеоролики, на которых можно увидеть разрушительную силу стихии.

Также сообщается, что один из вихрей снёс подчистую небольшие городки Элкхорн и Беннингтон, в результате чего десятки строений были уничтожены. В настоящее время экстренные службы пытаются достать людей из-под завалов.