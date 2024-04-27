Экономист объяснила, что будет с ключевой ставкой в ближайшие полгода
Экономист Проданова: Ключевая ставка останется на уровне 16% до конца осени
Банк России вновь не изменил ключевую ставку, сохранив её на уровне 16%. Как считает доктор экономических наук и профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, она будет держаться на таком уровне ещё какое-то время, после чего снизится.
"Я думаю, до конца третьего квартала ставка будет неизменной. Роста же не будет и в дальнейшем, скорее всего. Нам следует ожидать плавного снижения, причём не более чем на 1–1,5%. Произойдёт это, возможно, в конце осени", — рассказала Проданова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Напомним, ЦБ России вновь не изменил ключевую ставку. Аналогичное решение он уже принимал дважды до этого. Соответственно, она по-прежнему составляет 16%. Такое решение кроется в ослаблении инфляционного давления, которое пока что остаётся высоким.
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