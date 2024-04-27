Экономист объяснила, что будет с ключевой ставкой в ближайшие полгода

Банк России вновь не изменил ключевую ставку, сохранив её на уровне 16%. Как считает доктор экономических наук и профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, она будет держаться на таком уровне ещё какое-то время, после чего снизится.