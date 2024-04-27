Март-апрель: Зеленский в 2023 году назвал Джонсону крайний срок одобрения помощи
Politico: Зеленский в 2023 году назвал Джонсону крайний срок одобрения помощи
Владимир Зеленский ещё в декабре прошлого года сообщил спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону о том, что Украина продержится до марта или апреля текущего года. Как пишет Politico, таким образом Зеленский обозначил крайние сроки, когда американские законодатели должны были одобрить помощь для киевского режима.
В материале говорится, что это произошло во время визита украинской делегации в Вашингтон в конце прошлого года. Во время встречи с Зеленским Джонсон получил дедлайн, когда поддержка Украине должна быть одобрена, так как после этого срока, по словам Зеленского, у ВСУ должно закончиться оружие.
В результате американский политический деятель, как утверждают собеседники издания, принял "крайний срок, как свой собственный", а затем в апреле вынес на рассмотрение новую помощь Незалежной в объёме 61 миллиарда долларов. В статье также сообщается, что после прошедшей в декабре 2023 года встречи Джонсон поставил перед своей командой задачу сделать "что-либо работоспособное к крайнему сроку".
Напомним, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден 24 апреля поставил свою подпись под утверждённым Конгрессом законопроектом о предоставлении новой партии военной помощи Украине. По предварительной информации, Штаты начнут поставки оружия Киеву уже на этой неделе.
Telegram / Zelenskiy / Official