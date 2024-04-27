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27 апреля, 01:48

Жители Славянска-на-Кубани сообщают о взрывах в городе

Жители Славянска-на-Кубани Краснодарского края сообщили телеграм-каналу SHOT о взрывах на окраине города. По их словам, перед этим они слышали звук мотора.

Очевидцы утверждают, что 40 минут назад были слышны взрывы, рядом с городом видно яркое зарево от пламени. Причина взрывов неизвестна, официальных комментариев от местных властей по данному факту не было.

Украинские СМИ заявили о взрывах в четырёх областях на западе страны
Украинские СМИ заявили о взрывах в четырёх областях на западе страны

Ранее в Курской области средства радиоэлектронной борьбы не дали украинским беспилотникам с боевыми зарядами совершить атаки на посёлок Тёткино. Ещё два БПЛА были сбиты в Суджанском и Глушковском районах стрелковым оружием.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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