Жители Славянска-на-Кубани сообщают о взрывах в городе

Жители Славянска-на-Кубани Краснодарского края сообщили телеграм-каналу SHOT о взрывах на окраине города. По их словам, перед этим они слышали звук мотора.

Очевидцы утверждают, что 40 минут назад были слышны взрывы, рядом с городом видно яркое зарево от пламени. Причина взрывов неизвестна, официальных комментариев от местных властей по данному факту не было.