Жители Славянска-на-Кубани сообщают о взрывах в городе
Жители Славянска-на-Кубани Краснодарского края сообщили телеграм-каналу SHOT о взрывах на окраине города. По их словам, перед этим они слышали звук мотора.
Очевидцы утверждают, что 40 минут назад были слышны взрывы, рядом с городом видно яркое зарево от пламени. Причина взрывов неизвестна, официальных комментариев от местных властей по данному факту не было.
Ранее в Курской области средства радиоэлектронной борьбы не дали украинским беспилотникам с боевыми зарядами совершить атаки на посёлок Тёткино. Ещё два БПЛА были сбиты в Суджанском и Глушковском районах стрелковым оружием.
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