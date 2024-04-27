Свыше 10 дронов ВСУ попытались атаковать объекты инфраструктуры и НПЗ на Кубани

На территории Краснодарского края отражена массовая атака украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, на данный момент уничтожено более 10 дронов, которые были нацелены на местные НПЗ и объекты инфраструктуры.

"По информации на данный момент, подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьёзных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА", — написал глава региона в телеграм-канале.