Россияне стали массово скупать технику для ухода за садом перед майскими праздниками

В преддверии майских праздников россияне стали чаще покупать товары для дачи и сада. Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на соответствующее исследование, прирост продаж в 150% показали мотопомпы, в 148% — садовые триммеры, а газонокосилки стали покупать чаще на 88%.

По сравнению с прошлым годом на 47% выросли продажи строительных пылесосов и на 41% — культиваторов. Больше стали интересоваться устройствами для мытья окон вроде роботов-мойщиков и стеклоочистителей. По отношению к прошлому году рост продаж этих товаров составил 35%.

Больше всего техника для ухода за садом, дачей и огородом в апреле этого года интересовала жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда и Челябинска. Популярнее всего оказалась мини-мойка, на втором месте — цепная пила.