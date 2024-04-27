Россияне стали массово скупать технику для ухода за садом перед майскими праздниками
Опрос: В апреле 2024 года россияне стали чаще покупать товары для дачи и сада
В преддверии майских праздников россияне стали чаще покупать товары для дачи и сада. Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на соответствующее исследование, прирост продаж в 150% показали мотопомпы, в 148% — садовые триммеры, а газонокосилки стали покупать чаще на 88%.
По сравнению с прошлым годом на 47% выросли продажи строительных пылесосов и на 41% — культиваторов. Больше стали интересоваться устройствами для мытья окон вроде роботов-мойщиков и стеклоочистителей. По отношению к прошлому году рост продаж этих товаров составил 35%.
Больше всего техника для ухода за садом, дачей и огородом в апреле этого года интересовала жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда и Челябинска. Популярнее всего оказалась мини-мойка, на втором месте — цепная пила.
Россияне уже вовсю планируют отдых в майские праздники, выбирая между поездкой на дачу, внутренним туризмом или заграничными курортами. Как показал другой опрос, заранее к длинным выходным полностью приготовились 38% работяг, ещё 22% отложили этот вопрос на последний момент, а оставшаяся часть распланировала мини-отпуск лишь частично.
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