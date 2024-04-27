Ректификационная колонна на НПЗ в Краснодарском крае повреждена после атаки ВСУ
Ректификационная колонна НПЗ в Славянске-на Кубани повреждена после атаки БПЛА
Ректификационная колонна нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани повреждена в результате атаки беспилотников ВСУ. Как сообщил глава Славянского района Роман Синяговский, всего на территории завода было отражено 9 атак.
"На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна", — написал чиновник в телеграм-канале.
По его словам, возгорание удалось оперативно ликвидировать, благодаря чему в результате инцидента обошлось без пострадавших.
Напомним, что на территории Краснодарского края минувшей ночью была отражена массовая атака украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, уничтожено более 10 дронов, которые были нацелены на местные НПЗ и объекты инфраструктуры.
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