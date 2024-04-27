Расчёт "Града" накрыл склады боеприпасов ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные продолжают наносить удары по противнику в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ, расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО ) "Град" после получения соответствующих разведданных уничтожил склады боеприпасов ВСУ и группу украинских военнослужащих на Запорожском направлении.

"Работаем по целям, по уничтожению противника, живой силы, транспортных средств, бронетехники, укреплений. Склады боеприпасов. А так цели всегда есть, без работы не остаёмся. Зарядился, отработал, зарядился, отработал, и вот пока не закончится работа", — рассказал наводчик с позывным Аксай.

Он также рассказал, что после поражения позиций противника беспилотные летательные аппараты, которые наблюдали за этим, докладывают о состоянии цели. Аксай также подчеркнул, что становится легче от того, когда знаешь, что попал и помог тем самым своим сослуживцам.

Помимо этого, военнослужащий добавил, что без целей РСЗО не остаются. По его словам, он со своими товарищами работают по уничтожению из "Града" живой силы противника, бронетехники и укреплений. В то же время он подчеркнул, что машин у них достаточно, а в самый напряжённый день было пять выездов.

"Самое главное — вовремя и быстро отработать, чётко и слаженно покинуть позицию", — заявил боец.