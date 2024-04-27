Заседающую в Конгрессе США представительницу Республиканской партии Викторию Спартц возненавидели на родине. Как передаёт The Washington Post, это произошло из-за её отказа поддержать новый пакет помощи киевскому режиму.

В материале говорится о том, что представляющая штат Индиана политический деятель росла в Чернигове. Местные жители сначала гордились тем, что она стала первым американским парламентарием украинского происхождения. Однако всё изменилось после того, как Спартц отказалась поддерживать выделение Киеву 61 миллиарда долларов.

"Она больше не украинка, и я это вижу. Мы разочарованы", — заявила 50-летняя Наталья Хмельницкая, учительница в школе, где училась Спартц, а также соседка по её дому.

По поводу неё высказалась ещё 65-летняя учительница истории Валентина Руденко, которая застала будущую конгрессвумен в её школьные годы. По её словам, она гордится соотечественницей, однако не поняла решения Спартц не поддерживать киевскую власть. Аналогичного мнения придерживается близкий друг отца республиканки Александр Сердюк.

Сама Спартц в электронном письме журналистам объяснила свою позицию. Политический деятель подчеркнула, что она в первую очередь должна быть предана избравшим её людям, а не "какому-то иностранному правительству в стране", которую она покинула 24 года назад. Также она заявила, что сочувствует украинцам, избравшим плохих лидеров. Они, по её словам, платят за это очень высокую цену.

Издание также сообщает, что Спартц окончательно превратилась из проукраинской активистки в критика Владимира Зеленского. Сначала она поддерживала выделение Киеву поддержки, однако впоследствии стала призывать Зеленского "перестать играть в политику и театр", а у Конгресса США она требовала усилить контроль за американской помощью Незалежной. В итоге она отказалась поддерживать последний пакет помощи Украине и заявила, что американский лидер Джо Байден и Зеленский "подвели" украинцев.