Река достигла небывалой отметки: Жителей тюменского села срочно эвакуируют из-за паводка
В тюменском селе Абатское объявили эвакуацию из-за паводка
В селе Абатское Тюменской области объявлена эвакуация из-за паводка, сообщил глава муниципального района Игорь Васильев. Он предупредил, что уровень воды в реке Ишиме достиг ранее небывалой отметки.
"Высокий уровень воды в реке Ишиме достиг небывалой отметки — 11 метров 97 сантиметров, и вода продолжает прибывать. Под удар стихии попали 22 населённых пункта нашего района и районный центр... Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села", — сказал чиновник в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Глава района призывал односельчан, проживающих в опасной зоне, взять документы, ценные вещи, бельё и лекарства, отключить электричество и газ. После этого необходимо явиться на пункт сбора или временного размещения.
Напомним, прямо сейчас в более чем 30 регионах России бушуют паводки. Например, в Тюменской области остаются подтопленными порядка 150 домов, более 500 дачных и почти три тысячи приусадебных участков. Власти предупреждают, что на субъект может обрушиться вторая волна половодья. Последние новости о ситуации с паводками в стране читайте на Life.ru.
Life.ru / Андрей Тишин