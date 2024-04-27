Река достигла небывалой отметки: Жителей тюменского села срочно эвакуируют из-за паводка

В селе Абатское Тюменской области объявлена эвакуация из-за паводка, сообщил глава муниципального района Игорь Васильев. Он предупредил, что уровень воды в реке Ишиме достиг ранее небывалой отметки.

"Высокий уровень воды в реке Ишиме достиг небывалой отметки — 11 метров 97 сантиметров, и вода продолжает прибывать. Под удар стихии попали 22 населённых пункта нашего района и районный центр... Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села", — сказал чиновник в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Глава района призывал односельчан, проживающих в опасной зоне, взять документы, ценные вещи, бельё и лекарства, отключить электричество и газ. После этого необходимо явиться на пункт сбора или временного размещения.