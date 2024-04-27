Российский снайпер с позывным Дым сообщил, что при взятии Светлодарской ТЭС было ликвидировано несколько темнокожих наёмников из США. Обычно их тела ВСУ уродуют, в том числе отрубают руки, чтобы погибших нельзя было идентифицировать.

"При взятии Светлодарской ТЭЦ мною были замечены в оптический прицел лица, как бы сказать, не украинского происхождения, потому что они были чёрного цвета. При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы. Афроамериканцы. По наличию у них документов", — цитирует снайпера РИА "Новости".

По его словам, погибшим на фронте афроамериканцам украинские военные отрубают руки и уродуют лицо, чтобы было невозможно выяснить, кто этот человек, а также чтобы не было доказательств причастности США к непосредственному участию в конфликте.

"Они изуродовали ему лицо, военнослужащие ВСУ, и отрубали руки — кисти, дабы не выяснить, кто этот человек вообще. Находили трупы афроамериканцев с отрубленными руками и с изуродованным лицом. Делали вэсэушники, дабы не было доказательств, что это именно причастность Америки или ещё какого-нибудь государства", — подчеркнул он.