Уссурийские снайперы спасли женщину с детьми, которых атаковал украинский FPV-дрон в зоне СВО

Российские бойцы спасли женщину с маленькими детьми из-под обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ) FPV-дронами в районе Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 27 апреля.

Российские десантники спасли от ВСУ и вывезли из Часова Яра женщину с детьми. Видео © Telegram / Минобороны России

"Снайперская группа уссурийских десантников возвращалась в пункт временной дислокации после выполнения боевой задачи в районе Часова Яра и увидела машину с беженцами: женщина и двое малолетних детей, которые бежали от войны к родственникам в ЛНР, подверглись ударам украинской артиллерии и дронов-камикадзе", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны дополнили, что военные укрыли семью от обстрела. Снайперы, используя дымовые шашки, открыли огонь по украинским беспилотникам. Командир группы вовремя прибыл на помощь бойцам и успешно эвакуировал женщину с детьми и своих солдат, которые получили ранения. Кроме того, командир попутно сбил из стрелкового оружия несколько дронов-камикадзе ВСУ.