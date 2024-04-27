Уссурийские снайперы спасли женщину с детьми, которых атаковал украинский FPV-дрон в зоне СВО
МО: Российские десантники спасли от ВСУ и вывезли из Часова Яра женщину с детьми
Российские бойцы спасли женщину с маленькими детьми из-под обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ) FPV-дронами в районе Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 27 апреля.
Российские десантники спасли от ВСУ и вывезли из Часова Яра женщину с детьми. Видео © Telegram / Минобороны России
"Снайперская группа уссурийских десантников возвращалась в пункт временной дислокации после выполнения боевой задачи в районе Часова Яра и увидела машину с беженцами: женщина и двое малолетних детей, которые бежали от войны к родственникам в ЛНР, подверглись ударам украинской артиллерии и дронов-камикадзе", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны дополнили, что военные укрыли семью от обстрела. Снайперы, используя дымовые шашки, открыли огонь по украинским беспилотникам. Командир группы вовремя прибыл на помощь бойцам и успешно эвакуировал женщину с детьми и своих солдат, которые получили ранения. Кроме того, командир попутно сбил из стрелкового оружия несколько дронов-камикадзе ВСУ.
Пострадавшему мальчику и бойцам ВС РФ оказали первую помощь, после чего их госпитализировали. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает. Через несколько дней бойцы навестили спасённую женщину. Военнослужащие взяли шефство над семьёй и теперь будут ей всячески помогать.
А ранее Life.ru рассказывал, что российские военные спаслись от атаки ВСУ благодаря системе радиоэлектронной борьбы "Волнорез". Летевшие один за другим беспилотники не достигли цели, хотя бойцы передвигались на обычном внедорожнике.
Telegram / Минобороны России