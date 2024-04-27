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27 апреля, 07:38

В Волгограде бабушка с сообщниками создали кредитную "пирамиду" на миллиард рублей

В Волгограде пенсионерка незаконно оформила кредиты на миллиард рублей

В Волгограде пенсионерка создала настоящую кредитную "пирамиду", суть которой состояла в поиске людей, желающих взять официальный заём, и его дальнейшем погашении за счёт средств новых участников. Подробностями крупной схемы поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Организатором группы является 68-летняя местная жительница. Четверо её знакомых подыскивали граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями. Оплата по договорам производилась за счёт денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов", — написала она в телеграм-канале.

Фигуранты сами вносили платежи от имени клиентов, а иногда даже полностью погашали кредит. Предварительно, с 2022 года они привлекли таким образом порядка миллиарда рублей. Силовики провели 28 обысков, в ходе которых изъято почти 30 миллионов, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры и 13 дорогих автомобилей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Следствие продолжается.

Пенсионерка, построившая кредитную "пирамиду" в Волгограде. Скриншот © Фото / Ирина Волк

Пенсионерка, построившая кредитную "пирамиду" в Волгограде. Скриншот © Фото / Ирина Волк

Один из фигурантов дела о незаконной банковской деятельности в Волгограде. Фото © Telegram / Ирина Волк

Один из фигурантов дела о незаконной банковской деятельности в Волгограде. Фото © Telegram / Ирина Волк

Один из фигурантов дела о незаконной банковской деятельности в Волгограде. Фото © Telegram / Ирина Волк

Один из фигурантов дела о незаконной банковской деятельности в Волгограде. Фото © Telegram / Ирина Волк

  • Обыски по делу о незаконной банковской деятельности в Волгограде. Фото © Telegram / Ирина Волк
    Обыски по делу о незаконной банковской деятельности в Волгограде. Фото © Telegram / Ирина Волк
  • Обыски по делу о незаконной банковской деятельности в Волгограде. Фото © Telegram / Ирина Волк
    Обыски по делу о незаконной банковской деятельности в Волгограде. Фото © Telegram / Ирина Волк
  • Обыски по делу о незаконной банковской деятельности в Волгограде. Фото © Telegram / Ирина Волк
    Обыски по делу о незаконной банковской деятельности в Волгограде. Фото © Telegram / Ирина Волк

Обыски по делу о незаконной банковской деятельности в Волгограде. Фото © Telegram / Ирина Волк

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Мошенники стали требовать личные данные пенсионеров под предлогом выплат
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Ранее в Дагестане силовики выявили организованную группу, подозреваемую в хищении 2,8 миллиарда рублей. Задержаны бывшие и действующие сотрудники ПАО "Россети Северный Кавказ", филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Матвей Константинов
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