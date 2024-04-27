Эксперт по фэншуй рассказала, как привлечь успех и удачу с помощью популярной приправы

Издревле считается, что лавровый лист символизирует чистоту, целеустремлённость, триумф и бессмертие. Сегодня он больше применяется в кулинарии. Но, по словам эксперта по фэншуй Олеси Руновой, он обладает магическими свойствами и даёт жизненную силу, здоровье, способствует исполнению желаний, ограждает от бед и даже может привлечь успех и удачу. При этом свои свойства растение сохраняет даже после высушивания.

По словам эксперта, листочек лавра следует положить в сумку, чтобы постоянно носить с собой. Так он будет придавать силы, оберегать от неприятностей и несчастных случаев.

"Также рекомендую подумать, в какой комнате семья обычно собирается, где домочадцы проводят больше всего времени. В каждый угол этого пространства следует положить по листику лаврушки. Тогда в доме будут реже болеть", — подчеркнула Рунова в беседе с "Москвой 24".

С помощью приправы можно даже загадывать желания. Для этого нужно написать на листочке лавра о своей мечте и кинуть в огонь. Этот несложный ритуал поможет добиться своей заветной цели, рассказала мастер по фэншуй.