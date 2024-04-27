Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 10:28

Эксперт по фэншуй рассказала, как привлечь успех и удачу с помощью популярной приправы

Мастер фэншуй Рунова: Лавровый лист приносит жизненную силу и исполняет желания

Лавровый лист приносит жизненную силу и исполняет желания. Обложка © Freepik

Лавровый лист приносит жизненную силу и исполняет желания. Обложка © Freepik

Издревле считается, что лавровый лист символизирует чистоту, целеустремлённость, триумф и бессмертие. Сегодня он больше применяется в кулинарии. Но, по словам эксперта по фэншуй Олеси Руновой, он обладает магическими свойствами и даёт жизненную силу, здоровье, способствует исполнению желаний, ограждает от бед и даже может привлечь успех и удачу. При этом свои свойства растение сохраняет даже после высушивания.

По словам эксперта, листочек лавра следует положить в сумку, чтобы постоянно носить с собой. Так он будет придавать силы, оберегать от неприятностей и несчастных случаев.

"Также рекомендую подумать, в какой комнате семья обычно собирается, где домочадцы проводят больше всего времени. В каждый угол этого пространства следует положить по листику лаврушки. Тогда в доме будут реже болеть", — подчеркнула Рунова в беседе с "Москвой 24".

С помощью приправы можно даже загадывать желания. Для этого нужно написать на листочке лавра о своей мечте и кинуть в огонь. Этот несложный ритуал поможет добиться своей заветной цели, рассказала мастер по фэншуй.

Борьба за стройность: Какие элементы фэншуй должны быть на кухне, чтобы есть и худеть
Борьба за стройность: Какие элементы фэншуй должны быть на кухне, чтобы есть и худеть

Ранее эксперт по фэншуй предостерегла россиян от цветов в интерьере, которые сулят ссоры и безденежье. Оказывается оттенки нужно подбирать с учётом назначения комнаты и её расположения.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Вдохновение и мотивация
  • Интересное
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров