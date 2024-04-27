В Москве задержали 16-летнего подростка за пропаганду терроризма
В Москве задержали 16-летнего подростка после призывов к пропаганде терроризма, которые он оставлял в Сети. Возбуждено уголовное дело.
В Москве задержали 16-летнего подростка за пропаганду терроризма. Видео © ГСУ СК РФ по Москве
"17 марта 2024 года 16-летний фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Кантемировской в городе Москве, разместил в публичном канале в мессенджере "Телеграм" комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории Российской Федерации", — рассказали в столичном ГСУ СК.
Дома у подростка прошли обыски, а сам он задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
А ранее в публичных оправданиях терроризма обвинили известную феминистку, журналистку и блогершу Залину Маршенкулову. Полиция обратила внимание на её высказывания в "Телеграме", в них она оправдывала убийство военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин).