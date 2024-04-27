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27 апреля, 09:25

США захотели создать новый "самолёт Судного дня", узнали СМИ

Reuters: США заключили контракт на создание нового "самолёта Судного дня"

Американский "самолёт Судного дня" E-4B. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Американский "самолёт Судного дня" E-4B. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Соединённые Штаты заключили контракт на сумму 13 миллиардов долларов с американским авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation для разработки нового "самолёта Судного дня". Об этом пишет Reuters.

"Проект Survivable Airborne Operations Center (SAOC) призван заменить устаревшие самолёты 1970-х годов, срок службы которых приближается к концу, сообщил представитель ВВС США", — говорится в публикации.

Ожидается, что новое воздушное судно будет оснащено реактивным двигателем, который усилят и модифицируют в соответствии с военными требованиями. По данным агентства, работы планируется завершить в 2036 году.

Воздушные суда, выполняющие функции воздушных операционных центров, в западных СМИ именуются "самолётами Судного дня", поскольку они предназначены в том числе и для работы в случае ядерного военного конфликта. Сейчас американский "самолёт Судного дня" — это E-4B, модернизированный гражданский Boeing 747-200, который устареет к 2030-м годам. Трёхпалубное воздушное судно может вместить до 112 человек. Самолёт оснащён четырьмя двигателями.

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А ранее сообщалось, что в США восхитились восстановлением в России самолётов-гигантов "Руслан". Как отмечают американские эксперты, Ан-124 позволит удовлетворить возросшие потребности Москвы в транспортировке военных грузов. По их словам, "Русланы" идеально подходят для перевозки истребителей и другой тяжёлой техники.

Наталья Исакова
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