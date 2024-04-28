Тиран или фрик: За что Герман Стерлигов лишил детей наследства Как жена Германа Стерлигова, не выдержав давления, граничащего с тиранией, вернулась в храм, а сам бизнесмен не теряет надежды соединить семью, угрожая детям лишением наследства. 27 апреля, 21:25 Православный бизнесмен Герман Стерлигов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Подворьем тающих скреп называют мечты и проекты одиозного ортодокса от православия и эпатажного бизнесмена Германа Стерлигова. Все его пять детей имеют свой бизнес или трудоустроены, независимы и любят Родину, один из сыновей служит в зоне СВО уже второй год. Казалось бы, что ещё можно желать, но Стерлигову этого мало. Недавно в соцсетях он намекнул на развод и заявил о лишении детей наследства. Однако не всё так просто.

Герман Стерлигов — известная личность, но для тех, кому сейчас меньше 35, это какой-то фрик, живущий где-то в лесу и иногда мелькающий в СМИ. А вот для тех, кто постарше, этот человек интересен своим умением эпатировать публику. Словно в него вшит ядерный реактор — он постоянно дарит какие-то эмоции из серии "Совсем с ума сошёл!" или "Во даёт!".

Бес в крайностях

Его биография — это история человека, которого бросает в крайности: от одного из первых советских миллионеров до хозяина огромной слободы в Подмосковье, где его последователи пытаются жить и соответствовать ценностям, которые Стерлигов объявляет важными, — не пользоваться мобильными телефонами, женщинам не краситься, ходить в юбках до пола и так далее. Как бы то ни было, но этот человек умеет заставить обращать на себя внимание. И многие действительно закрывали глаза на его выходки, отмечая, что его предприятия успешны и у него крепкая дружная семья, в которой выросли пятеро детей. Однако этот фундамент, похоже, дал трещину.

Семья Стерлиговых. Фото © VK / Алёна Стерлигова

На днях Стерлигов объявил, что лишает троих детей наследства, а жену объявил "бывшей", то есть заявил о разводе. Наследство действительно солидное, да и Алёну Стерлигову, судя по всему, крутануло довольно жёстко, но всё-таки неприятные новости пока нельзя назвать полным крахом. В заявлениях самого Германа и Алёны есть проблеск надежды, хотя причина разлада, конечно, серьёзная и спасти брак им будет очень трудно.

Пощёчина от жены

О своём решении (как он сам себя называет) "православный бизнесмен" Стерлигов сообщил в телеграм-канале. Он также приписал в конце сообщения намёк на покаяние тех, кого считает отщепенцами: "Каждый человек, пока жив, может проклясть ереси и стать христианином".

Алёна Стерлигова впервые на публике сняла платок. Фото © VK / Алёна Стерлигова

— Моя бывшая жена уже давно пущеница (разведённая женщина. — Прим. ред.) и еретичка. Моя дочь Пелагия — пущеница и еретичка. Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишён наследства. Мой сын Пантелеимон — блудный сын и еретик, лишён наследства, — написал Герман Стерлигов, добавив, что сыновья Сергий и Михей остаются наследниками.

При этом жена Стерлигова в своих заявлениях была более сдержанна, чего не скажешь о её поступках: она выложила фотографию в VK, где впервые предстала на публике без платка. Для Стерлигова это была пощёчина.

— Та, которая уже замужем, не может снимать платок. Платок — это символ власти мужа над женщиной. Хорошо, когда женщина в платке, когда она целует руки мужу, ублажает его, а муж носит её на руках, любит всю жизнь и не даёт никому в обиду. Мужчина генетически видит простоволосую женщину и относится к ней как к легкомысленной. Вот идёт как проститутка одетая — в миниюбке, — объяснял свою позицию Стерлигов в одном из интервью ещё в 2016 году.

Герман Стерлигов передвигается по слободе на коне. Фото © VK / Алёна Стерлигова

Эта ультраконсервативность на грани с тиранией, по всей видимости, и стала причиной семейного конфликта. По крайней мере Алёна Стерлигова в своём объяснении дала понять, что она и её дети не выдержали ортодоксальности главы семейства.

— Герман Львович, он давно вот в этом погружении в религию… Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон, я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики, — заявила Алёна Стерлигова, подчеркнув, что официально они не разведены.

То есть для Стерлигова возвращение части его семьи в православный храм является признаком еретичества. Чтобы понять этот парадокс, нужно хоть немного залезть в голову к этому человеку. Он давно без капли смущения и в самых жёстких выражениях критикует РПЦ и традиционные религиозные течения, с которыми себя соотносит большая часть населения нашей страны. У него своя религия, которую он, разумеется, считает единственно правильной.

Стерлиговым принадлежит 37 гектаров земли в Подмосковье. Фото © YouTube / Малоэтажная страна

Если бы за этими убеждениями не стоял жёсткий и тотальный контроль исполнения определённых предписаний, то, скорее всего, и конфликта никакого бы не было. Алёна Стерлигова тянула эту лямку, как могла, много лет, пока дети не выросли. Сейчас у неё уже восемь внуков, она очень хорошо выглядит, написала книгу, организует лекции и является вдохновляющим примером для многих женщин. Она столько пережила с этим человеком, и их отношения не разрушила чудовищная бытовуха. Теперь же их брак столкнулся с ментальным испытанием.

Большой куш

Сейчас Стерлиговым принадлежит 37 гектаров земли в Подмосковье. Это Истринский район, совсем недалеко от знаменитой Рублёвки. Они начинали в чистом поле, и теперь это действительно серьёзное хозяйство.

Подворье Стерлиговых. Фото © VK / Русское крестьянское собрание

Им принадлежат сыроварня, пекарня, магазины, скотный двор, ресторан, винодельня и многое другое. Все жители стремятся к тому, чтобы слобода полностью могла прокормить себя сама.

Сыновья Германа Стерлигова. Фото © VK / Алёна Стерлигова

О своих доходах Стерлигов не высказывается, но периодически у него появляются затеи, которые свидетельствуют о крепком финансовом положении. То он магазины в Москве откроет, куда воспрещён вход людям с нетрадиционной ориентацией, то всероссийскую ярмарку организует, то запустит первый в стране магазин биткоинов…

Сыроварня в слободе Стерлигова. Фото © VK / Алёна Стерлигова

При всей своей кажущейся экстравагантности, он умеет зарабатывать деньги и эпатаж использует как маркетинговый приём. Возможно, и историю с разводом и наследством Стерлигов конвертирует в очередной проект. Одно ясно — он становится всё более опытным и менее гибким, с ним всё труднее уживаться. Во что это может вылиться, однажды попробовал объяснить Дмитрий Пучков (Гоблин).

Дмитрия Пучкова попросили выразить своё отношение к Герману Стерлигову. Фото © YouTube / StalinHDTV

— Стерлигов — прикольный мракобес. Пока серьёзной власти не имеет, смотреть на него смешно. Но, не дай Бог, власть получит — наплачемся, — пророчествовал Пучков.

Авторы Григорий Никонов