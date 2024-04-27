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27 апреля, 10:07

В Ингушетии первоклассник в ходе ссоры вонзил нож в сердце старшей сестре

В Ингушетии первоклассник пытался зарезать собственную сестру. По данным SHOT, семейные разборки между сводными родственниками произошли 26 апреля, когда восьмилетний мальчик вернулся из школы. В какой-то момент во время конфликта он пошёл на кухню, а обратно вернулся с ножом в руках и вонзил его прямо в сердце девочки. Пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали в одну из больниц в Назрани, за её жизнь борются врачи.

На мать детей составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Известно, что у детей разные отцы. По факту причинения тяжкого вреда здоровью 15-летней девочки проводится проверка, сообщили в республиканском СК. К делу подключилась прокуратура. С мальчиком сейчас общаются полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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"Напала с ножом": Мать шестерых детей из Сибири подозревают в причастности к убийству

Ранее в Петрозаводске девятиклассник буквально искромсал ножом двух девушек на вписке. Нападение произошло по неизвестной причине. По данным, парень любит проводить время на кладбищах и слушать тяжёлую музыку, а также, судя по фото, является сатанистом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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