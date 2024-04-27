В Ингушетии первоклассник в ходе ссоры вонзил нож в сердце старшей сестре

В Ингушетии первоклассник пытался зарезать собственную сестру. По данным SHOT, семейные разборки между сводными родственниками произошли 26 апреля, когда восьмилетний мальчик вернулся из школы. В какой-то момент во время конфликта он пошёл на кухню, а обратно вернулся с ножом в руках и вонзил его прямо в сердце девочки. Пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали в одну из больниц в Назрани, за её жизнь борются врачи.