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27 апреля, 09:44

Дрон упал на дорогу под Белгородом, повреждено 3 авто, пострадало 5 человек

Дрон-камиказде упал на дорогу в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. В результате повреждено три автомобиля, пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"17-летняя девочка с осколочными ранениями спины и руки бригадой скорой доставлена в детскую областную клиническую больницу. Её состояние оценивается как средней степени тяжести", — написал губернатор в телеграм-канале.

Также в больнице водитель одной из машин (у него осколочное ранение головы, состояние оценивается как тяжёлое), женщина (осколочные ранения спины и плеча) и мужчина (множественные осколочные ранения брюшной полости). Ещё один пострадавший, который в момент атаки находился не в авто, с контузией уха самостоятельно обратился в больницу и после оказания помощи уехал домой.

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Напомним, что ранее сегодня, 27 апреля, село Вознесеновка уже попадало под удар пяти украинских дронов-камикадзе. Тогда пострадал один человек — механизатор местного сельскохозяйственного предприятия.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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