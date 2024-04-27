Над Кубанью и Крымом за ночь нейтрализовали 68 беспилотников
Минобороны: Силы ПВО перехватили и сбили 68 беспилотников над Кубанью и Крымом
Киевский режим снова попытался атаковать территорию России с использованием беспилотников самолётного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, минувшей ночью силами противовоздушной обороны (ПВО) над Краснодарским краем и территорией Крымского полуострова было нейтрализовано 68 беспилотников.
"Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края было уничтожено и перехвачено шестьдесят шесть украинских БПЛА, ещё два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что на территории Краснодарского края минувшей ночью была отражена массовая атака украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, уничтожено более десяти дронов, которые были нацелены на местные НПЗ и объекты инфраструктуры. После атаки повреждения получила ректификационная колонна завода в Славянске-на-Кубани.
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