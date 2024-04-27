Над Кубанью и Крымом за ночь нейтрализовали 68 беспилотников

Киевский режим снова попытался атаковать территорию России с использованием беспилотников самолётного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, минувшей ночью силами противовоздушной обороны (ПВО) над Краснодарским краем и территорией Крымского полуострова было нейтрализовано 68 беспилотников.

"Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края было уничтожено и перехвачено шестьдесят шесть украинских БПЛА, ещё два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", — рассказали в оборонном ведомстве.