Пять дронов-камикадзе атаковали село Вознесеновка под Белгородом
Село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке пяти украинских дронов-камикадзе. В результате один человек пострадал. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
"Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор. Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу", — написал губернатор в телеграм-канале.
Ещё один БПЛА атаковал движущийся зерновоз, повреждена цистерна. А два FPV-дрона ударили по движущемуся КАМАЗ и легковушке. В этих случаях никто не пострадал. Ещё один FPV-дрон ударил по торговому объекту.
А 25 апреля дрон-камикадзе ВСУ ударил по автобусу с людьми в селе Курковичи Брянской области. Как сообщалось, в результате атаки пострадало четыре человека, в том числе 14-летний ребёнок. Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась.
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