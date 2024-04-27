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27 апреля, 07:19

Пять дронов-камикадзе атаковали село Вознесеновка под Белгородом

Село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке пяти украинских дронов-камикадзе. В результате один человек пострадал. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор. Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу",написал губернатор в телеграм-канале.

Ещё один БПЛА атаковал движущийся зерновоз, повреждена цистерна. А два FPV-дрона ударили по движущемуся КАМАЗ и легковушке. В этих случаях никто не пострадал. Ещё один FPV-дрон ударил по торговому объекту.

Люди лежат на земле: Появилось видео с места удара по автобусу под Брянском
Люди лежат на земле: Появилось видео с места удара по автобусу под Брянском

А 25 апреля дрон-камикадзе ВСУ ударил по автобусу с людьми в селе Курковичи Брянской области. Как сообщалось, в результате атаки пострадало четыре человека, в том числе 14-летний ребёнок. Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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