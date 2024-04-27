Пять дронов-камикадзе атаковали село Вознесеновка под Белгородом

Село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке пяти украинских дронов-камикадзе. В результате один человек пострадал. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор. Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу", — написал губернатор в телеграм-канале.

Ещё один БПЛА атаковал движущийся зерновоз, повреждена цистерна. А два FPV-дрона ударили по движущемуся КАМАЗ и легковушке. В этих случаях никто не пострадал. Ещё один FPV-дрон ударил по торговому объекту.