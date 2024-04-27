Устроил горячий приём: Российский боец отбился от дрона ВСУ вещмешком
Боец ВС России спас себя и товарища, сбив украинский дрон-камикадзе вещмешком
В соцсетях завирусился видеоролик, на котором российский военный уничтожает дрон-камикадзе ВСУ с помощью вещмешка. Как сообщает телеграм-канал военкоров "Русской весны", беспилотник удалось сбить бойцу третьего батальона 91-го отдельного стрелкового полка рядовому Хатамову.
Боец ВС России спас себя и раненого товарища, сбив украинский дрон-камикадзе вещмешком. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны
На кадрах видно, как вражеский дрон приближается к военнослужащему, однако боец тут же срывает с себя вещмешок и бьёт им по беспилотнику. БПЛА же в результате удара взрывается. Стоит отметить, что если бы военнослужащий промахнулся, то, вероятно, бы погиб. К счастью, всё обошлось. По данным военкоров, группа бойцов выполняла боевую задачу в селе Никольском в ДНР и во время эвакуации подверглась обстрелу ВСУ, в результате чего одного из солдатов ранило. За ним и возвращался Хатамов, когда его пытался атаковать украинский дрон-камикадзе.
"Проявив мужество и солдатскую находчивость, рядовой Хатамов сбил вражеский БПЛА своим вещмешком, обеспечив успешную эвакуацию боевого товарища. Боец получил лёгкие ранения", — говорится в сообщении военкоров.
А ранее Life.ru рассказывал, что российские военные спаслись от атаки ВСУ благодаря системе радиоэлектронной борьбы "Волнорез". Летевшие один за другим беспилотники не достигли цели, хотя бойцы передвигались на обычном внедорожнике.
Кадр из видео Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны