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27 апреля, 10:59

Устроил горячий приём: Российский боец отбился от дрона ВСУ вещмешком

Боец ВС России спас себя и товарища, сбив украинский дрон-камикадзе вещмешком

В соцсетях завирусился видеоролик, на котором российский военный уничтожает дрон-камикадзе ВСУ с помощью вещмешка. Как сообщает телеграм-канал военкоров "Русской весны", беспилотник удалось сбить бойцу третьего батальона 91-го отдельного стрелкового полка рядовому Хатамову.

Боец ВС России спас себя и раненого товарища, сбив украинский дрон-камикадзе вещмешком. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

На кадрах видно, как вражеский дрон приближается к военнослужащему, однако боец тут же срывает с себя вещмешок и бьёт им по беспилотнику. БПЛА же в результате удара взрывается. Стоит отметить, что если бы военнослужащий промахнулся, то, вероятно, бы погиб. К счастью, всё обошлось. По данным военкоров, группа бойцов выполняла боевую задачу в селе Никольском в ДНР и во время эвакуации подверглась обстрелу ВСУ, в результате чего одного из солдатов ранило. За ним и возвращался Хатамов, когда его пытался атаковать украинский дрон-камикадзе.

"Проявив мужество и солдатскую находчивость, рядовой Хатамов сбил вражеский БПЛА своим вещмешком, обеспечив успешную эвакуацию боевого товарища. Боец получил лёгкие ранения", — говорится в сообщении военкоров.

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А ранее Life.ru рассказывал, что российские военные спаслись от атаки ВСУ благодаря системе радиоэлектронной борьбы "Волнорез". Летевшие один за другим беспилотники не достигли цели, хотя бойцы передвигались на обычном внедорожнике.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

Наталья Исакова
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