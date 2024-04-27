Устроил горячий приём: Российский боец отбился от дрона ВСУ вещмешком

На кадрах видно, как вражеский дрон приближается к военнослужащему, однако боец тут же срывает с себя вещмешок и бьёт им по беспилотнику. БПЛА же в результате удара взрывается. Стоит отметить, что если бы военнослужащий промахнулся, то, вероятно, бы погиб. К счастью, всё обошлось. По данным военкоров, группа бойцов выполняла боевую задачу в селе Никольском в ДНР и во время эвакуации подверглась обстрелу ВСУ, в результате чего одного из солдатов ранило. За ним и возвращался Хатамов, когда его пытался атаковать украинский дрон-камикадзе.