Путин заявил, что доходы бюджета выросли в 1,5 раза за первые месяцы года

Доходы бюджета России за первые три месяца 2024 года выросли более чем в полтора раза, сообщил президент Владимир Путин. По словам главы государства, такие показатели стали следствием поступательного развития экономики нашей страны.

"Его [федерального бюджета] доходы существенно превышают уровни прошлого года. Так, за первый квартал ненефтегазовые поступления увеличились на 43%, а в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом", — сказал российский лидер в ходе совещания по экономике.

Президент обратил внимание и на другие показатели — в частности, на сокращающийся дефицит бюджета. Несмотря на то что в ближайшие шесть лет ожидается рост доходов, Путин призвал сохранить консервативный подход к планированию бюджета.

По словам главы государства, основные расходы необходимо концентрировать на направлениях, которые дают максимальный эффект для качества жизни граждан, благополучия семей, развития территорий, регионов, социальной сферы и инфраструктуры.