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Регион
27 апреля, 11:24

Путин заявил, что доходы бюджета выросли в 1,5 раза за первые месяцы года

Путин: Доходы бюджета за первые месяцы более чем в 1,5 раза выше, чем годом ранее

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Доходы бюджета России за первые три месяца 2024 года выросли более чем в полтора раза, сообщил президент Владимир Путин. По словам главы государства, такие показатели стали следствием поступательного развития экономики нашей страны.

"Его [федерального бюджета] доходы существенно превышают уровни прошлого года. Так, за первый квартал ненефтегазовые поступления увеличились на 43%, а в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом", — сказал российский лидер в ходе совещания по экономике.

Президент обратил внимание и на другие показатели — в частности, на сокращающийся дефицит бюджета. Несмотря на то что в ближайшие шесть лет ожидается рост доходов, Путин призвал сохранить консервативный подход к планированию бюджета.

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По словам главы государства, основные расходы необходимо концентрировать на направлениях, которые дают максимальный эффект для качества жизни граждан, благополучия семей, развития территорий, регионов, социальной сферы и инфраструктуры.

Ранее в ходе совещания Владимир Путин заметил, что темпы роста российской экономики в начале 2024 года оказались выше, чем прогнозировалось. Так, в январе – феврале ВВП вырос на 6% в годовом выражении.

Матвей Константинов
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