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27 апреля, 11:07

Путин: ВВП России по итогам 2024 года может прибавить более 3%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам этого года может составить свыше 3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в субботу, 27 апреля.

"Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы её развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%", — отметил он, добавив, что инфляция в РФ постепенно замедляется.

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Путин: За январь среднемесячные зарплаты выросли на 8,5% в реальном выражении

В начале апреля в Минэкономразвития заявили, что ВВП России в феврале вырос почти на 8%. По словам Путина, в российской экономике укрепляются позитивные тенденции. По итогам прошлого года ВВП прибавил 3,6%.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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