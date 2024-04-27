Путин: ВВП России по итогам 2024 года может прибавить более 3%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам этого года может составить свыше 3%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в субботу, 27 апреля.

"Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы её развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%", — отметил он, добавив, что инфляция в РФ постепенно замедляется.