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3 апреля, 17:44

ВВП России в феврале вырос почти на 8%

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП РФ в феврале на 7,7% в годовом выражении

В феврале текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 7,7% к прошлогоднему уровню. Об этом говорится в опубликованном обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".

"В феврале 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 7,7% после 4,6% в январе. С исключением сезонного фактора темп роста ВВП в феврале составил 0,2%. К уровню аналогичного месяца 2022 года ВВП увеличился на 4,7%", — сообщило ведомство.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, заявил о росте ВВП России на 3,6% по итогам минувшего года. По его словам, это вдвое выше среднего показателя у государств с развитой экономикой. Также премьер отметил, что у российской экономики есть все шансы войти в четвёрку сильнейших в мире.

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ТАСС / Артём Геодакян

Наталья Исакова
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