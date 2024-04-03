ВВП России в феврале вырос почти на 8%

В феврале текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 7,7% к прошлогоднему уровню. Об этом говорится в опубликованном обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".

"В феврале 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 7,7% после 4,6% в январе. С исключением сезонного фактора темп роста ВВП в феврале составил 0,2%. К уровню аналогичного месяца 2022 года ВВП увеличился на 4,7%", — сообщило ведомство.