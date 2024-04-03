ВВП России в феврале вырос почти на 8%
Минэкономразвития сообщило о росте ВВП РФ в феврале на 7,7% в годовом выражении
В феврале текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 7,7% к прошлогоднему уровню. Об этом говорится в опубликованном обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".
"В феврале 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 7,7% после 4,6% в январе. С исключением сезонного фактора темп роста ВВП в феврале составил 0,2%. К уровню аналогичного месяца 2022 года ВВП увеличился на 4,7%", — сообщило ведомство.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, заявил о росте ВВП России на 3,6% по итогам минувшего года. По его словам, это вдвое выше среднего показателя у государств с развитой экономикой. Также премьер отметил, что у российской экономики есть все шансы войти в четвёрку сильнейших в мире.
ТАСС / Артём Геодакян