"Вдвое выше, чем у развитых стран": Мишустин заявил о росте ВВП России на 3,6%

В прошлом году уровень валового внутреннего продукта (ВВП) России увеличился на 3,6%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта Правительства РФ в Госдуме.

"По итогам 2023 года, по предварительной оценке Росстата, ВВП увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран", — сказал он.

Также Мишустин отметил, что в 2023 году санкционное давление на РФ возросло, но, несмотря на это, наша страна успешно прошла период адаптации. Рост экономики, по словам главы кабмина, обусловлен ответственной бюджетной политикой. Исполнение расходов федерального бюджета приблизилось к 100%, а его доходы превысили 29 триллионов рублей, что больше аналогичного показателя за 2022 год почти на 5%, добавил он.