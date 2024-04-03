Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 10:55

Мишустин рассказал о работе над решением проблемы международных платежей

Мишустин: ЦБ с кабмином работают над решением проблемы международных платежей

Центробанк и кабмин активно работают над решением проблемы с международными платежами, сообщил в среду, 3 апреля, российский премьер Михаил Мишустин. По его словам, западные страны стремятся всячески ограничить экономике РФ доступ к глобальным финансам и сдержать развитие нашей страны.

Мишустин заявил, что Центробанк с кабмином работают над решением проблемы международных платежей. Видео © Telegram / Правительство России

"Банк России активно работает над решением этой проблемы. Правительство со своей стороны оказывает всестороннюю поддержку. Чтобы и торговые, и инвестиционные операции наших компаний были защищены", — отметил он в ходе выступления с отчётом в Государственной думе, обратив внимание, что все платежи внутри страны работают, несмотря на любое внешнее давление.

Ранее стало известно, что с 5 апреля российские карты "Мир" перестанут работать в Киргизии. Такая мера была принята с целью минимизировать риск вторичных санкций со стороны США. С 27 февраля с картами "Мир" не работает и крупнейший банк Казахстана Halyk Bank.

Мишустин заявил, что экономика России имеет все предпосылки, чтобы войти в топ-4 в мире
Мишустин заявил, что экономика России имеет все предпосылки, чтобы войти в топ-4 в мире
Обложка ©

Правительство России

Никита Осипов
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Новости экономики
  • Центробанк
  • Правительство РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров