Мишустин рассказал о работе над решением проблемы международных платежей

Центробанк и кабмин активно работают над решением проблемы с международными платежами, сообщил в среду, 3 апреля, российский премьер Михаил Мишустин. По его словам, западные страны стремятся всячески ограничить экономике РФ доступ к глобальным финансам и сдержать развитие нашей страны.

"Банк России активно работает над решением этой проблемы. Правительство со своей стороны оказывает всестороннюю поддержку. Чтобы и торговые, и инвестиционные операции наших компаний были защищены", — отметил он в ходе выступления с отчётом в Государственной думе, обратив внимание, что все платежи внутри страны работают, несмотря на любое внешнее давление.