Мишустин рассказал о работе над решением проблемы международных платежей
Мишустин: ЦБ с кабмином работают над решением проблемы международных платежей
Центробанк и кабмин активно работают над решением проблемы с международными платежами, сообщил в среду, 3 апреля, российский премьер Михаил Мишустин. По его словам, западные страны стремятся всячески ограничить экономике РФ доступ к глобальным финансам и сдержать развитие нашей страны.
Мишустин заявил, что Центробанк с кабмином работают над решением проблемы международных платежей. Видео © Telegram / Правительство России
"Банк России активно работает над решением этой проблемы. Правительство со своей стороны оказывает всестороннюю поддержку. Чтобы и торговые, и инвестиционные операции наших компаний были защищены", — отметил он в ходе выступления с отчётом в Государственной думе, обратив внимание, что все платежи внутри страны работают, несмотря на любое внешнее давление.
Ранее стало известно, что с 5 апреля российские карты "Мир" перестанут работать в Киргизии. Такая мера была принята с целью минимизировать риск вторичных санкций со стороны США. С 27 февраля с картами "Мир" не работает и крупнейший банк Казахстана Halyk Bank.