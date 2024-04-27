Путин: У людей из разных регионов должны быть равные возможности

У каждого россиянина, в каком регионе он бы ни проживал, должны быть равные возможности для развития. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в субботу, 27 апреля.

"Здесь важно всё: состояние инфраструктуры детства, то есть детские сады, школы, кружки, секции и лагеря отдыха, развитие систем здравоохранения и культуры, экологическое благополучие населённых пунктов и условия для самореализации молодёжи, запуска предпринимательских инициатив", — пояснил президент.