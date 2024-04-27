Путин: У людей из разных регионов должны быть равные возможности
У каждого россиянина, в каком регионе он бы ни проживал, должны быть равные возможности для развития. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в субботу, 27 апреля.
"Здесь важно всё: состояние инфраструктуры детства, то есть детские сады, школы, кружки, секции и лагеря отдыха, развитие систем здравоохранения и культуры, экологическое благополучие населённых пунктов и условия для самореализации молодёжи, запуска предпринимательских инициатив", — пояснил президент.
Накануне в Санкт-Петербурге Путин выступил на заседании Совета законодателей, где, в частности, подчеркнул, что главными задачами для России являются народосбережение и благополучие семей. Как подчеркнул президент РФ, многое здесь зависит от работы региональных и местных властей.
ТАСС / POOL / Алексей Даничев