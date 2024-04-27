В Москве стартовал сезон фонтанов

Москва понемногу перестраивается на летний режим, в частности, уже начался сезон фонтанов. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, запуску предшествовала большая подготовка. Конструкции очищали, проверяли исправность подсветки и инженерных систем, а также проводили монтаж и регулировку оборудования.

Сезон фонтанов начался в Москве. Видео © Telegram / Сергей Собянин

Отдельное внимание также уделяется восстановлению фонтанов. Так, пояснил Собянин, в 2023 году после капремонта начали работу светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" и комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале.

"Такие разные фонтаны привлекают миллионы туристов и жителей города, делают благоустроенные общественные пространства притягательнее, а городскую среду комфортнее", — добавил градоначальник в телеграм-канале.