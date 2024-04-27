В Зеленограде девушка завела чужую "газель" и сбила человека

В московском Зеленограде пьяная девушка завела чужую "газель", в результате чего автомобиль начал движение и въехал в толпу прохожих. Инцидент произошёл рано утром 27 апреля на Яблоневой аллее, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В Зеленограде девушка завела чужую "газель", после чего та протаранила толпу. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что "угонщица" выпрыгнула из кабины грузовика, как только тот начал движение, после чего неуправляемая "газель" въехала в толпу. По данным прокуратуры, с места происшествия в тяжёлом состоянии госпитализировали 29-летнюю девушку-пешехода. Как выяснили правоохранители, водитель "газели" оставил ключи в замке зажигания и не закрыл двери. Мужчину и "угонщицу" его автомобиля уже доставили в отделение полиции. Пострадавшая находится в реанимации.

"Прокуратура Зеленоградского АО контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по её результатам процессуального решения", — говорится в сообщении надзорного ведомства.