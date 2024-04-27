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27 апреля, 13:07

"Очень сложная ситуация": Амаяк Акопян сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем

Фокусник Амаяк Акопян сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем

Амаяк Акопян. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Амаяк Акопян. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Известный иллюзионист Амаяк Акопян сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем. Он отметил, что уже много лет страдает от проблем с позвоночником и заглушает боль препаратами. Сейчас же фокуснику требуется операция по "вставлению железок".

"Сейчас у меня действительно очень сложная ситуация. Мне нужен хороший нейрохирург, потому что со спиной беда", — приводит портал PROzvezd слова 67-летнего Акопяна.

Иллюзионист признался, что отказался от лечения за границей и доверяет исключительно российским медикам. Также артист добавил, что проблемы со спиной у него начались из-за работы, так как все трюки он выполнял без дублёров. У Акопяна, как он уточнил, неоднократно были как переломы, так и трещины позвоночника.

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Наталья Исакова
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