"Очень сложная ситуация": Амаяк Акопян сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем

Известный иллюзионист Амаяк Акопян сообщил о серьёзных проблемах со здоровьем. Он отметил, что уже много лет страдает от проблем с позвоночником и заглушает боль препаратами. Сейчас же фокуснику требуется операция по "вставлению железок".

"Сейчас у меня действительно очень сложная ситуация. Мне нужен хороший нейрохирург, потому что со спиной беда", — приводит портал PROzvezd слова 67-летнего Акопяна.

Иллюзионист признался, что отказался от лечения за границей и доверяет исключительно российским медикам. Также артист добавил, что проблемы со спиной у него начались из-за работы, так как все трюки он выполнял без дублёров. У Акопяна, как он уточнил, неоднократно были как переломы, так и трещины позвоночника.