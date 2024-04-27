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27 апреля, 15:19

Изверга, забившего насмерть невесту и обнимавшегося с её телом, могут посадить на 15 лет

СК: В Башкирии арестовали мужчину, до смерти избившего девушку

В городе Салавате в Башкирии арестовали 36-летнего Артёма Кващука, который до смерти избил невесту и обнимался с её телом. Об этом заявили в пресс-службе республиканского СУ СК РФ.

В Башкирии арестовали мужчину, до смерти избившего девушку. Видео © Telegram / sledcom02

"Ночью 26 апреля обвиняемый нанёс множественные удары руками и ногами 39-летней сожительнице в области головы, шеи и туловища, после чего они зашли в арендованную квартиру на той же улице. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили следы крови, которые привели в квартиру, где было обнаружено тело женщины со множественными телесными повреждениями и злоумышленник", — отметили в ведомстве.

Предполагается, что в момент убийства, которое растянулось на несколько часов, мужчина был под наркотиками. Ему грозит 15 лет колонии. Обвиняемый признал вину.

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Как сообщал Life.ru, жители одного из домов в Салавате услышали жуткие крики жертвы поздно ночью. Пока неадекват избивал и мучил невесту, никто из соседей его даже не окликнул. Когда полиция вошла в квартиру, где жила пара, Кващук уже лежал в обнимку с трупом.

Обложка ©

Telegram / sledcom02

Никита Осипов
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