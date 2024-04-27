Пьяный неадекват зарезал собаку и вынес её во двор, где играли дети

В Набережных Челнах мужчина зарезал собаку в квартире и вынес её во двор, где в этот момент играли дети. Случившееся попало на камеры наблюдения в подъезде, и видео быстро распространилось в местных пабликах.

Житель Набережных Челнов зарезал собаку и вынес её во двор, где играли дети. Видео © Telegram / Челны онлайн

Предварительно, всё произошло вечером 22 апреля. На кадрах видно, как накануне мужчина заманивал собаку в подъезд. Вечером следующего дня местный житель, который, судя по всему, был пьян, попросил соседей убрать детей со двора, после чего на руках вынес окровавленное тело животного. По данным РИА "Новости", МВД Татарстана проводит проверку.