На юге Армении автобус скатился в пропасть, четыре человека погибли

В Сюникской области на юге Армении автобус скатился в пропасть. По данным спасательной службы Министерства внутренних дел страны, погибли четыре человека, пострадали девять. Всё произошло в субботу, 27 апреля, около 16:00 по московскому времени.

Место ДТП с участием автобуса на юге Армении. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rescueservicera

"Автобус съехал с проезжей части и скатился в пропасть близ села Верин-Хотанан Сюникской области. По предварительным данным, четыре человека погибли, девять пострадали", — отметили в ведомстве.

По некоторым данным, в автобусе находились граждане Ирана.