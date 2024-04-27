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27 апреля, 17:30

На юге Армении автобус скатился в пропасть, четыре человека погибли

Место ДТП с участием автобуса на юге Армении. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rescueservicera

Место ДТП с участием автобуса на юге Армении. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rescueservicera

В Сюникской области на юге Армении автобус скатился в пропасть. По данным спасательной службы Министерства внутренних дел страны, погибли четыре человека, пострадали девять. Всё произошло в субботу, 27 апреля, около 16:00 по московскому времени.

Место ДТП с участием автобуса на юге Армении. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rescueservicera

Место ДТП с участием автобуса на юге Армении. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rescueservicera

"Автобус съехал с проезжей части и скатился в пропасть близ села Верин-Хотанан Сюникской области. По предварительным данным, четыре человека погибли, девять пострадали", — отметили в ведомстве.

По некоторым данным, в автобусе находились граждане Ирана.

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Ранее Life.ru писал, что в Киевской области микроавтобус с пассажирами провалился под землю. В результате два человека погибли, ещё семеро доставлены в больницу с травмами.

Никита Осипов
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