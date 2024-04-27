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27 апреля, 18:33

Как в хорроре: В Китае пять человек погибли из-за торнадо

В Гуанчжоу на юге Китая из-за торнадо погибло пять человек, 33 пострадали

В городе Гуанчжоу на юге Китая торнадо унесло жизни пятерых человек. По данным Центрального телевидения КНР (CCTV), 33 человека в результате случившегося пострадали.

Очевидцы засняли торнадо в Китае. Видео © X (Twitter) / Kacee Allen / Jim

Удар стихии пришёлся на четыре деревни, смерч прошёл примерно в 10:00 по московскому времени. Поисково-спасательные работы уже закончены. Кроме того, предварительно, повреждено свыше 140 фабричных и заводских зданий.

Очевидцы в соцсетях активно делятся видео, которые напоминают фильм ужасов. На кадрах гигантский чёрный вихрь разносит дома в щепки, в некоторых местах происходит замыкание, а на фоне слышны крики местных жителей. Сообщается, что этот торнадо стал самым смертоносным в Китае с начала года.

Песчаная буря превратила ливийский город в подобие Марса
Песчаная буря превратила ливийский город в подобие Марса

Ранее Life.ru писал, что в США несколько мощнейших торнадо обрушились на штат Небраска. Они сносят дома, рушат деревья и вырывают металлические ограждения из асфальта.

Обложка ©

X (Twitter) / Kacee Allen

Никита Осипов
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