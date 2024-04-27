Кулеба пожаловался на критику за отсутствие плана Б

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что его раскритиковали после того, как он сообщил об отсутствии плана Б у Киева, если Запад прекратит поставлять вооружение. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал в интервью телеканалу CNN.

"Меня серьёзно критиковали за то, что я не составил план Б", — заявил чиновник.

Помимо того, он заявил, что наличие такого плана означало бы, что он будет конечным результатом. Однако, по его словам, это не "спасёт Украину".