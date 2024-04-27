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27 апреля, 19:12

Пушилин подписал указ об упразднении Министерства информации ДНР

Министерство информации Донецкой Народной Республики упразднено. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин. Ликвидацию ведомства поручено завершить до 1 августа.

"Постановляю: ликвидировать (упразднить) Министерство информации Донецкой Народной Республики", — сказано в указе.

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Ранее Пушилин уволил Александра Костомарова с должности первого заместителя руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики. Костомаров занимал данный пост с июня 2022 года. С 2021 года он работал первым заместителем губернатора Ульяновской области, до этого был вице-губернатором Липецкой области. Причины его увольнения с должности замруководителя администрации главы ДНР не указаны.

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Telegram / Пушилин Д.В.

Оксана Попова
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