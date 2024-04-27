Пушилин подписал указ об упразднении Министерства информации ДНР
Министерство информации Донецкой Народной Республики упразднено. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин. Ликвидацию ведомства поручено завершить до 1 августа.
"Постановляю: ликвидировать (упразднить) Министерство информации Донецкой Народной Республики", — сказано в указе.
Ранее Пушилин уволил Александра Костомарова с должности первого заместителя руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики. Костомаров занимал данный пост с июня 2022 года. С 2021 года он работал первым заместителем губернатора Ульяновской области, до этого был вице-губернатором Липецкой области. Причины его увольнения с должности замруководителя администрации главы ДНР не указаны.
Telegram / Пушилин Д.В.