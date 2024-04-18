ГМИИ им. А. С. Пушкина и Политехнический музей открыли детский центр в ДНР

В Донецке презентовали детский центр художественно-эстетического воспитания, где можно научиться чему-то новому, развиваться разносторонне и просто интересно провести время. Московский Политехнический музей передал учреждению современное оборудование, а ГМИИ им. А. С. Пушкина – книги и методические материалы от своего детского центра "Мусейон". Они помогут ребятам продолжить знакомиться с коллекцией Пушкинского музея, памятниками культуры через репродукции и видеоролики.