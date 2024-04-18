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18 апреля, 12:19

ГМИИ им. А. С. Пушкина и Политехнический музей открыли детский центр в ДНР

В Донецке презентовали детский центр художественно-эстетического воспитания, где можно научиться чему-то новому, развиваться разносторонне и просто интересно провести время. Московский Политехнический музей передал учреждению современное оборудование, а ГМИИ им. А. С. Пушкина – книги и методические материалы от своего детского центра "Мусейон". Они помогут ребятам продолжить знакомиться с коллекцией Пушкинского музея, памятниками культуры через репродукции и видеоролики.

  • Фото © Министерство культуры РФ
    Фото © Министерство культуры РФ
  • Фото © Министерство культуры РФ
    Фото © Министерство культуры РФ
  • Фото © Министерство культуры РФ
    Фото © Министерство культуры РФ

Фото © Министерство культуры РФ

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На открытии сотрудники ГМИИ им. А. С. Пушкина провели мастер-класс для детей и передали подарки. А также вручили коллегам из центра репродукции картин и постеры по мотивам коллекции Пушкинского музея, которые украсят новое пространство.

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Министерство культуры РФ

Марина Калегина
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