ГМИИ им. А. С. Пушкина и Политехнический музей открыли детский центр в ДНР
В Донецке презентовали детский центр художественно-эстетического воспитания, где можно научиться чему-то новому, развиваться разносторонне и просто интересно провести время. Московский Политехнический музей передал учреждению современное оборудование, а ГМИИ им. А. С. Пушкина – книги и методические материалы от своего детского центра "Мусейон". Они помогут ребятам продолжить знакомиться с коллекцией Пушкинского музея, памятниками культуры через репродукции и видеоролики.
На открытии сотрудники ГМИИ им. А. С. Пушкина провели мастер-класс для детей и передали подарки. А также вручили коллегам из центра репродукции картин и постеры по мотивам коллекции Пушкинского музея, которые украсят новое пространство.
Ранее Life.ru рассказывал об акции "Диктант Победы", которая в этом году пройдёт на более чем 26 тысячах площадок на территории нашей страны. Кроме того, почти 200 площадок откроется в 58 странах мира. Само мероприятие пройдёт 26 апреля. Диктант будет переведён на пять языков, среди которых китайский, английский, французский, испанский и арабский.
Министерство культуры РФ