Пушилин уволил Костомарова с поста замруководителя администрации главы ДНР
Денис Пушилин уволил Александра Костомарова с поста замруководителя администрации главы ДНР. Обложка © Telegram / Донецкое агенство новостей (ДАН)
Александр Костомаров снят с должности первого заместителя руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики. Соответствующий указ был подписан руководителем ДНР Денисом Пушилиным.
"Освободить Костомарова Александра Константиновича от должности первого заместителя руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики с 27 апреля 2024 года", — сказано в документе.
Костомаров занимал данный пост с июня 2022 года. С 2021 года он работал первым заместителем губернатора Ульяновской области, до этого был вице-губернатором Липецкой области. Причины его увольнения с должности замруководителя администрации главы ДНР не указаны.
Ранее ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности после скандала с задержанием нескольких её подчинённых по делу о незаконной миграции. Их подозревают в том, что они "всерую" выдавали приезжим сертификаты о знании русского языка — необходимый документ для оформления разрешения на работу, получения патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство в нашей стране.