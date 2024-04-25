Пушилин уволил Костомарова с поста замруководителя администрации главы ДНР

Костомаров занимал данный пост с июня 2022 года. С 2021 года он работал первым заместителем губернатора Ульяновской области, до этого был вице-губернатором Липецкой области. Причины его увольнения с должности замруководителя администрации главы ДНР не указаны.

Ранее ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности после скандала с задержанием нескольких её подчинённых по делу о незаконной миграции. Их подозревают в том, что они "всерую" выдавали приезжим сертификаты о знании русского языка — необходимый документ для оформления разрешения на работу, получения патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство в нашей стране.