В Турции дантист перестарался и сквозь треск костей вкрутил зубной имплант в мозг пациента
Haberler: В Турции дантист по ошибке вкрутил зубной имплант в мозг пациента
В Турции мужчина оказался на операционном столе из-за ошибки стоматолога. Как передаёт Haberler, это случилось после того, как пострадавший решил установить себе зубной имплант.
По данным издания, инцидент произошёл в городе Бурса. Там 40-летний отец двоих детей обратился в частную клинику, где ему удалили зуб и собирались поставить вместо него имплант.
"Когда врач пытался установить зуб, я заметил, что он прикладывает чрезмерные усилия. Я указал ему на это, добавив, что услышал звук, похожий на треск кости. Однако он заверил меня, что это нормально", — рассказал пострадавший.
Впоследствии мужчина потерял сознание, и его доставили в ближайшую больницу. Оказалось, что врач слишком сильно вкрутил протез, в результате чего имплант пробил челюстную кость и воткнулся в головной мозг. В итоге после длительной операции хирургам удалось извлечь это медицинское изделие из тела пациента, который после случившегося подал в суд на клинику и дантиста.
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