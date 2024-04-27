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27 апреля, 20:26

В Турции дантист перестарался и сквозь треск костей вкрутил зубной имплант в мозг пациента

Haberler: В Турции дантист по ошибке вкрутил зубной имплант в мозг пациента

В Турции мужчина оказался на операционном столе из-за ошибки стоматолога. Как передаёт Haberler, это случилось после того, как пострадавший решил установить себе зубной имплант.

По данным издания, инцидент произошёл в городе Бурса. Там 40-летний отец двоих детей обратился в частную клинику, где ему удалили зуб и собирались поставить вместо него имплант.

"Когда врач пытался установить зуб, я заметил, что он прикладывает чрезмерные усилия. Я указал ему на это, добавив, что услышал звук, похожий на треск кости. Однако он заверил меня, что это нормально", — рассказал пострадавший.

Впоследствии мужчина потерял сознание, и его доставили в ближайшую больницу. Оказалось, что врач слишком сильно вкрутил протез, в результате чего имплант пробил челюстную кость и воткнулся в головной мозг. В итоге после длительной операции хирургам удалось извлечь это медицинское изделие из тела пациента, который после случившегося подал в суд на клинику и дантиста.

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Обложка ©

Pixabay / bruno141990

Алексей Соловьёв
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