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27 апреля, 22:30

Химик напомнила о коварной особенности SPF-кремов

Химик Семёнова: SPF-кремы вызывают дефицит витамина D, провоцирующий рак

Врачи рекомендуют защищаться от воздействия солнечных лучей с помощью кремов, имеющих SPF. Но есть нюанс: витамин D в этом случае в организме не вырабатывается. А если его становится слишком мало, может начать развиваться рак кожи, сообщила "Газете.ru" химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семёнова.

Дело в том, что SPF-кремы защищают кожу от УФ-излучения. Также врачи советуют пользоваться для защиты одеждой, головными уборами, солнцезащитными очками, а также санскринами.

"Конечно, такие санпротекторы защищают кожу от агрессивного ультрафиолета, но дело в том, что сильный дефицит витамина D тоже может привести к развитию рака кожи. Витамин D для кожи — её внутренняя защита от повреждений, вызванных УФ-излучением. Недостаток витамина ведёт к преждевременной сухости и гиперпигментации кожи, потере упругости, образованию морщин, покраснений. Поэтому его нужно добавлять к пище, особенно в осенне-зимний период", — посоветовала Семёнова.

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Ранее онкохирург посоветовал следить за состоянием невусов, то есть родинок. Если они меняют цвет, сильно увеличиваются, начинают болеть, зудеть, уплотняться, краснеть, шелушиться или кровоточить, значит, нужно срочно бежать к врачу-дерматологу.

Обложка ©

Freepik / Prostooleh

Анатолий Симоненко
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