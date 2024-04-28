Россиян предупредили о последствиях неправильного хранения витаминов

Если неправильно хранить витамины на масляной основе, масло может испортиться и в нём появятся вещества, которые повышают риски развития рака и атеросклероза. Об этом "Газете.ru" рассказала химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семёнова.

"Если масло испортилось и стало прогорклым, то оно опасно. В таком масле и, соответственно, в витаминах на масляной основе содержатся канцерогены — продукты окисления. Они наносят вред организму и повышают риск развития рака и атеросклероза", — пояснила Семёнова.

Портиться масляные БАДы могут из-за окисления полиненасыщенных жирных кислот под влиянием кислорода, тепла и солнечного света. При запуске этого процесса в масле появляются перекиси, преобразующиеся в летучие вещества — альдегиды и кетоны. Они-то и имеют неприятный запах прогорклости. По мнению эксперта, самым подходящим местом для хранения аптечных витаминов является холодильник.