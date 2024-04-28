Омбудсмен напомнила родителям о правилах детской безопасности на отдыхе

Во время майских праздников родителям нужно сохранять бдительность. Об этом предупредила интернет-издание Regions уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

По её словам, средства для розжига часто становятся причиной ожогов и отравлений. Дети думают, что это напитки, а подростки плескают жидкость в огонь, из-за чего вспыхивают одежда и волосы.

"На отдыхе держите детей в поле зрения. Особенно малышей, чтобы они не заблудились или не упали в воду. Бывают случаи, когда дети тонут в нескольких шагах от взрослых. В компаниях есть обманчивое ощущение, что за ребёнком кто-то смотрит. Поговорка "У семи нянек дитя без глазу" — истинная правда", — пояснила Мишонова.

На дачах желательно закрывать доступ к водоёмам, колодцам, ямам и бассейнам. В Подмосковье, по её словам, почти ежегодно тонут дети. Причём если ребёнок ходит в гости к соседям, нужно убедиться, что у них нет подобных опасностей. Немало поводов для беспокойства есть за городом, тем более в лесу. Снаряжаясь туда, нужно надевать одежду ярких и светлых тонов, чтобы, если ребёнок потеряется, его было легче искать. На светлой одежде лучше видны клещи. Идеально, если на штанинах и рукавах есть резинки.

Дачу к приезду детей нужно подготовить, надёжно перепрятав яды от грызунов, лекарства и бытовую химию. На территории участка и бани должен быть пожарный извещатель, чтобы избежать риска гибели от угарного газа. Так как нередко дети вываливаются из окон и падают с лестниц, стоит установить повсюду блокираторы и специальные заборчики.